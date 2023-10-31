Технические регламенты, связанные с безопасной торговлей молоком и зерном на территории ЕЭС, обсудили на совещании

Технические регламенты, связанные с безопасной торговлей молоком и зерном на территории Евразийского экономического союза, обсудили на совещании в Петропавловске. Его провёл заместитель руководителя координационного центра при республиканском государственном предприятии «КазСтандарт» Александр Разарёнов.

АЛЕКСАНДР РАЗАРЁНОВ, заместитель руководителя координационного центра по техническому регулированию РГП «КазСтандарт», г.Астана:

— У нас есть вопросы по исполнению норм молочной продукции, мы уже предварительно встретились в производителями вашего региона, нам были озвучены проблемы в частности с реализацией требований для сырого молока по микробиологии. Кроме того, у переработчиков есть вопросы по исполнению маркировки, по идентификации продукции. Т.е. как продукт назвать, как его производить. На самом деле, чем больше правовой практики, тем больше вопросов возникает у производителей.

Часть производителей давно существует на местном рынке, некоторые в силу небольшого опыта пока только учатся на нем работать. Руководитель ТОО «Больше-Малышенское» Ергали Габдулин считает, что в производстве качественного молока ему есть чему учиться. До 2015 года в его товариществе занимались исключительно выращиванием зерновых культур.

ЕРГАЛИ ГАБДУЛИН, руководитель ТОО «Больше-Малышенское», Кызылжарский район:

— Мы завезли скот черно-пестрой породы из РФ молочного направления, завезли 100 голов, на сегодня у нас его где-то 350. Маточного поголовья 120 голов, мы расширяемся, в планах довести дойное поголовье до 300 голов. Я думаю, что мы не берем тот потенциал, который наши коровы могут дать по молоку, немножко у нас отстает кормовая база, над этим мы работаем.

Подобные совещания пройдут во всех регионах страны.

Дарья Пышмынцева