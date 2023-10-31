Форум молодых учителей прошёл в НИШ г. Петропавловска

Форум молодых учителей прошел в Назарбаев Интеллектуальной школе Петропавловска. Более 100 педагогов на одной площадке встретились, чтобы обменяться знаниями и опытом, пусть и небольшим. Но, главная цель — помочь начинающим педагогам с адаптацией в школьном коллективе.

ЭЛЬВИРА РАХМАИЛ, старший менеджер центра педагогического мастерства:

— Это такое очень интересное мероприятие, которое полюбилось молодым педагогам, так как на этом мероприятии у них есть возможность, во-первых, пообщаться друг с другом, увидеть, что такие же молодые учителя работают в разных школах. Это для них возможность приехать в место, где их обучают чему-то новому. Мы для них организовываем различные тематические площадки, организовываем интересных спикеров, которые их мотивируют, которые рассказывают о своем пути.

В актовом зале — молодые учителя со всей области. Роман Гиричев работает учителем географии в специализированной школе-лицее — интернате ЛОРД уже второй год. Говорит, несмотря на небольшой опыт, начинающие педагоги стараются проводить уроки интересно, с применением современных методик.

РОМАН ГИРИЧЕВ, учитель географии областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей ЛОРД:

— Я считаю, что молодой педагог всегда должен находиться в авангарде технологического развития и, соответственно, получая знания от своих опытных коллег, методические и предметные, мы сможем вырастить достойное поколение, которое будет лучше, чем предыдущее поколение.

В образовательных учреждениях области работают более двух тысяч молодых педагогов со стажем до трех лет.

Валерия Сиваш