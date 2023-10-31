Дети из «Солнечного дома» вернулись домой с медалями

26 октября в Стамбуле завершились спортивные соревнования по теннису, легкой атлетике и плаванию среди специальных спортсменов. В состязании участвовали 200 человек из восьми стран. Казахстан представили 15 спортсменов, для нашей страны это первые соревнования такого уровня. Из Петропавловска отстаивать честь страны отправились трое ребят, и все они показали достойные результаты. Рустам Есимов занял первое место в беге на 60 метров.

БУЛАТ ЕСИМОВ, отец Рустама:

— Для нас это было первое соревнование, нас пригласили, мы сразу собрались. Рустам у нас готовился, с марта мы ходили на тренировки.

Серебряным призером в беге на 60 метров среди девочек стала Валерия Казацкая, Татьяна Швец удостоилась бронзовой медали в беге на 100 метров.

Следующим этапом для наших спортсменов станет подготовка к более масштабным соревнованиям. Они также пройдут в Турции, 24 марта, в них примет участие полторы тысячи спортсменов со всей Европы. В «Солнечном доме» планируют отправить на соревнование двух спортсменов: по легкой атлетике и плаванию.

Анна Богословская

