Благотворительную акцию для детей с синдромом Дауна провели в Петропавловске

Октябрь — месяц осведомлённости о синдроме Дауна. Активисты одного из детских развлекательных центров провели благотворительную акцию для детей с особыми потребностями. Приняли в ней участие 35 «солнечных» детей в возрасте от 5 до 12 лет. Фонд «Солнечный дом СКО» объединяет 55 мальчишек и девчонок с синдромом Дауна. Для ребят подготовили интересную развлекательную программу.

АННА ФРОЛОВА, управляющая детским развлекательным центром:

— Решили организовать такой праздник на каникулах для детей и их семей, чтобы они могли сменить обстановку, разлечься, повеселиться, отдохнуть. Цель нашего мероприятия — интеграция для особенных детей, показать, что они могут отдыхать все вместе с детьми. Все дети помогают друг другу развиваться. Это сплачивает общество и помогает нам всем быть более милосердными. Мы проводим впервые благотворительную акцию. Мы обязательно впредь будем проводить подобные акции.

Камилла Карим