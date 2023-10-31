1 место в общекомандном зачёте завоевали каратисты из СКО

С 27-29 октября в г. Рудном Костанайской области проходил республиканский турнир по мейбукан годзю-рю. За Кубок Казахстана поборолись около 100 каратистов из 8 регионов страны. Впервые с этим направлением карате Максим Заика столкунулся 6 лет назад. Благодаря упорным тренировкам, новым навыкам юный каратист защищает честь региона на чемпионатах различного уровня.

МАКСИМ ЗАИКА, участник турнира:

— Третье место я занял по «Ката», втрое место занял по «Шобу кумите» и первое место «Иригуми-Дзю». «Ката» — это условный поединок. А «Шобу кумите» — это спортивное направление. И «Иригуми-Дзю». Используется вся техника карате.

Для ребят этот турнир откроет дверь на соревнования более высокого уровня. Мирону Колтунову — 7 лет, несмотря на столь юный возраст, в копилке его наград 25 медалей.

МИРОН КОЛТУНОВ, участник турнира:

— Я занимаюсь 3 года. Мне очень нравится. Я хочу дойти до черного пояса и стать чемпионом мира по карате. Я был по «Ката». Один бой выиграл, а второй проиграл. Было еще «Шобу кумите», там второе место занял и было наше «Шобу кумите 2», там первое место занял.

Честь нашей области защищали 13 спортсменов. Сборная СКО в общекомандном зачете заняла первое место.

ВИКТОР ЗАИКА, тренер:

— Выступали лучшие, то есть на местах прошли отборы, и те, кто был достоин выступать на Кубке Казахстана, приехали в Костанайскую область. Возрастная категория — 6-7 и до 18 лет. Весовые категории, начиная от 25 до 70 кг. Этот вид спорта в последнее время стал очень популярным. Здесь у нас работают несколько клубов, в районах тоже есть и ближайшие области тоже есть. Также я хочу сказать спасибо родителям, которые организовали поездку на данный турнир. И нашему Президенту Федерации СКО за оказанное содействие в поездке на данный турнир.

Таким образом, в копилке нашей сборной 3 золотых, столько же серебряных и 2 бронзовых медалей.

Камилла Карим