В этом году археологи нашли и задокументировали 300 памятников историко-культурного наследия

Представители Института археологии имени Маргулана из Алматы встретились за круглым столом со своими коллегами из Kozybaev University. Они обсудили промежуточные результаты комплексных научных исследований Северного Казахстана. Проводились они в рамках проекта «Северный Казахстан в контексте культурно-исторических процессов: от эпохи камня до этнографической современности».

ДАРХАН БАЙТЛЕУ, ведущий научный сотрудник Института археологии имени А. Х. Маргулана, г. Алматы:

— В целом, те работы, которые проведены Институтом археологии, местными исполнительными органами, СКУ, а также областным историко-краеведческим музеем, они позволили выявить новые вехи в истории Северо-Казахстанской области и в целом Северного Казахстана.

Исследования проходили на территории трёх областей: Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской. Проводились археологические раскопки, разведочно-поисковые и этноархеологические исследования. Участие в работе принимали 11 научных отрядов, одним из которых руководил почетный профессор Kozybaev University Анатолий Плешаков.

АНАТОЛИЙ ПЛЕШАКОВ, археолог, кандидат исторических наук:

— Работая самостоятельно, это с одной стороны, вроде бы хорошо, но мы проводим археологическую практику студентов, и в связи с этим имеются свои плюсы и минусы. И сейчас, когда мы работаем в содружестве еще и под эгидой Института археологии, мы получили совершенно новые возможности. Наши студенты очень хорошо провели в этом году археологическую практику. Работают с энтузиазмом, работают хорошо, как всегда со студенческим задором.

Поисково-разведочными работами охватили 7 районов области. Исследования проводились с мая по октябрь текущего года. В результате археологи выявили и задокументировали свыше 300 памятников историко-культурного наследия. Все собранные материалы лягут в основу электронного археологического каталога.

Валерия Сиваш