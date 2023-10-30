Руслан ШАРИПОВ: Депутаты должны быть не помогайками, а аналитиками

Руслан Шарипов пришел в маслихат с багажом IT-предпринимателя и первым делом запустил сервис, где люди могут узнать, кто их депутат. И это лишь первый шаг: по его мнению нужно наладить оперативную связь граждан с депутатами, а, главное, эффективно выстроить процесс дальше.

Это значит — не точечно, а системно решать проблемы и масштабировать успешные кейсы, ведь большая часть вопросов, с которыми обращаются люди, типовые.

В этом интервью мы обсудили и то, как достичь этой системности в работе маслихата, и то, почему акимат должен быть «обезличен», и что мешает сделать городскую среду комфортной, и как цифровизация может быть во благо и во вред.