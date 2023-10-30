На официальном брифинге для представителей СМИ министр энергетики Алмасадам Саткалиев разъяснил ситуацию о формировании цен на бензин и дизельное топливо

“При ценообразовании исходим из двух факторов: соотношение спроса и предложения. В этой связи ситуация сбалансированная. Весь необходимый объем производства бензина в Казахстане вырабатывается в полном объеме. То есть, это и АИ-95, и АИ-92. С учетом производства полностью закрываем внутреннее потребление и обеспечиваем внутренний рынок. Никаких спекулятивных факторов для повышения цены на бензин нет. Более того, Атырауский НПЗ месяц был на ремонте. Сейчас начали пусковые операции. Ко второму числу (ноября) запустим Атырауский НПЗ. И ситуация будет еще более стабильная и надежная в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов”, — сказал Алмасадам Саткалиев.