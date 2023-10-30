Молодому сельчанину грозит срок за нападение на полицейского

Поздним вечером 20 октября в отдел полиции Акжарского района поступил звонок. В одном из сёл посетитель ресторана устроил драку. Прибывшие по вызову полицейские установили 23-летнего местного жителя. Медицинское освидетельствование показало опьянение средней степени. Молодого человека водворили в комнату временного задержания. В процессе оформления он начал проявлять агрессию и нанёс удар по голове одному из полицейских. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 380 Уголовного кодекса РК. Наказанием служат штраф до 4 тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, также может быть привлечение к общественным работам на срок до 1 тысячи часов, ограничение свободы от 2 до 4 лет или же лишение свободы на тот же срок. Кроме того, в отношении задержанного открыто производство по ст. 293 УК РК по факту хулиганских действий в сельском ресторане.



Валерия Филатова