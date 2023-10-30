Коммунальные службы города занимаются очисткой и подсыпкой улиц

В воскресенье коммунальные службы областного центра приступили к механизированной очистке улиц от снега. Осадков выпало много, поэтому техника работала в усиленном режиме. Кроме того, утром понедельника в Петропавловске пошёл дождь. Из-за минусовой температуры проезжая часть и тротуары покрылись коркой льда.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— Ведутся работы по подсыпке пескосоляной смеси. С ночи в работе было задействовано 40 единиц техники и более 80 человек. Механизированная очистка улиц и подсыпка пескосоляной смеси проводится и в дневное время. Все инертные материалы подготовлены.

В ближайшие два дня реагенты точно понадобятся, т.к. в областном центре будет идти снег с дождем. Не за горами зима. В целом, к приходу холодов коммунальщики готовы, заверили в горакимате.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь акима г. Петропавловска:

— Всего в зимний период у нас подготовлено 2200 кубических метров пескосоляной смеси. В работе по очистке улиц будет задействовано более 160 единиц техники.

В непогожие дни количество техники будут увеличивать.



Дарья Пышмынцева