Инспекторы соцзащиты проверили учреждения

1 июля в Казахстане начала действовать государственная инспекция социальной защиты. Она проверяет, как соблюдается законодательство в отношении граждан с инвалидностью и каким образом предоставляются социальные услуги. За девять месяцев инспекция провела 639 проверок. В числе объектов — школы, колледжи, детские сады, магазины, отделы занятости, поликлиники, больницы, аптеки, санатории и другие. Территориальные департаменты провели более 1 200 проверок, выписали 338 штрафов на общую сумму более 74 млн тенге.

Анна Богославская