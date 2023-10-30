Фестиваль детского творчества «Надежда» объединил более 100 детей с особыми потребностями

В областном центре творчества детей и юношества состоялся фестиваль детского творчества «Надежда». Приняли участие в нём более 100 детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 7 до 15 лет. Ребята выступали в 4 номинациях: вокал, хореография, инструментальное исполнение и пение с помощью жестов.

Первой на сцену вышла 8-летняя Карина Щербакова. Девочка увлекается пением. Она исполнила песню из мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк».

КАРИНА ЩЕРБАКОВА, участница фестиваля:

— Я исполнила эту песню, потому что она очень интересная и веселая. Я также люблю рисовать картинки.

Данияр Айдос из Жамбылского района тоже подготовил вокальный номер.

ДАНИЯР АЙДОС, участник фестиваля, Жамбылский район:

— Мне эта песня очень нравится, так как она несет добро, любовь, ну и вообще очень красивая песня. Музыкой я занимаюсь с детства, пою, всегда езжу на концерты. Выступаю даже в школе.

По словам организаторов, фестивль традиционный. Основная задача — развить творческие способности у детей с особыми образовательными потребностями, привить интерес к художественному и декоративно-прикладному творчеству.

ИРИНА КОЛОДАЕВА, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— Гостями фестиваля станут творческие коллективы областного центра. Это образцовый ансамбль танца «Дружные ребята», мастерская современной хореографии. Мы надеемся, что сегодня ребят ждет много положительных эмоций, хорошее настроение и праздник.

Всех участников фестиваля наградили дипломами и памятными подарками.

Камилла Карим



