Дворцы спорта и школьников посетил аким СКО

Свои навыки акиму области продемонстрировал один из юных чемпионов в бильярдном спорте. Занятия проходят регулярно. Их посещают порядка 30 человек. Обучает ребят игре руководитель федерации бильярдного спорта области. Он отмечает, что у его воспитанников уже большая копилка достижений.

Егор Пистогов, руководитель федерации бильярдного спорта СКО:

— Мы заняли 3-е общекомандное место на чемпионате мира среди стран ВРИКС. Так что у нас наша молодежь уже была на чемпионате мира. У нас есть большое будущее, потенциал у детей есть.

Борьба, лёгкая атлетика, художественная гимнастика и многое другое. Главе региона продемонстрировали, как проходят эти и другие занятия во Дворце спорта имени Александра Винокурова. Рассказали и о достижениях воспитанников.

Алена Самохвалова, руководитель специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва лёгкой атлетики»:

— «Чемпионат Азии – девочка у нас была 3. Среди ДЮСШ по младшим юношам мы были 4-ые, где принимали участие 29 команд. Из старших юношей – восьмые, там было 28 команд.

– Хорошие результаты.

– Всех старших девушек и юношей отдаем в школу спортивного мастерства и в наш ЦОП – Центр олимпийской подготовки».

Глава региона отметил, что воспитанники достигают хороших результатов. Дворец спорта позволяет не только взращивать чемпионов, но и поддерживать здоровый образ жизни взрослого населения. Об этом рассказал руководитель управления физической культуры и спорта области.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— У нас порядка 1500 тысячи человек проходят здесь в день, именно по Дворцу спорта. Из них порядка 500-700- дети. В вечернее время также любители приходят на этом паркете играть в мини-футбол. Как минимум две группы ежедневно.

Большой популярностью среди населения пользуются и массовые катания. Каток, где проходили тренировки местных спортсменов, также посетил глава области. Далее Гауез Нурмухамбетов посетил Дворец школьников «Digital Urpaq». Здесь для учащихся созданы все необходимые условия для развития в IT-сфере, научно-биологическом, художественно-эстетическом направлениях.

Лариса Воробьева, заведующая отделом научно-биологического направления Дворца школьников:

— Занятия в кружках ведутся бесплатно. Это 102 кружка по 8 направлениям и 25-комплект-классов — художественная школа у нас работает. 01:13- Самыми популярными кружками являются – IT-кружки. Это робототехника, сборка и пилотирование дронов, 3Д, лаборатории программирования. Ну, и конечно, остальные направления тоже пользуются успехом.

Во Дворце школьников каждый ребенок может найти занятие по душе. Глава региона посетил ряд лабораторий, где ему рассказали о достижениях учеников. К примеру, здесь с Гауезом Нурмухамбетовым поделились итогами исследований в сфере сельского хозяйства, животноводства, а также сообщили о текущих проектах.

Розалия Шакирова, учащаяся областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей ЛОРД:

— Сейчас у меня практическая часть проекта, тема которого называется «Применение продуктов переработки стекла во влагостойких термо лакокрасочных изделиях». Почему меня это заинтересовало? Я как химик, часто работаю с какими-то химическими препаратами, и у меня есть большое количество посуды из темного стекла. Меня заинтересовало, как это можно переработать? Но я не нашла такого ответа, потому что в целом в Казахстане есть только 2 точки, где стекло перерабатывается. Они далеко от СКО. Поэтому у меня возник интерес, как найти более простой способ переработки данного стекла. И я нашла, что его можно применить в эмали!

Также акима ознакомили с успехами учеников в IT-сфере. Показали и собственную теле- и фотостудию, театр. Продемонстрировали и реализацию проекта «IT-ферма». Его начали разрабатывать практически с самого открытия Дворца школьников.

Санжан Нурмухамбет, студент Kozybaev University:

— Если коротко о проекте в общем, то он состоит из 3 частей: аквопонная, гидропонная и системное программное обеспечение. Это программное обеспечение позволяет следить за температурой воды, объемом, состоянием воды, рыб.

Аким области высоко оценил достижения учеников и пожелал им дальнейших успехов. Глава региона отметил, что Дворец школьников помогает готовить ценные кадры и развивать таланты детей. Всего занятия здесь посещают порядка 3 тысяч учащихся.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

