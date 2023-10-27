Свыше 830 правонарушений среди владельцев гражданского оружия выявили полицейские

На пульт «102» позвонила 41-летняя горожанка, сообщив о том, что при ремонте дома обнаружила ружье. На адрес прибыл участковый инспектор полиции. Женщина рассказала, что ранее не имела опыта действий в таких ситуациях. Выяснилось, что дом достался ей в наследство от умершего два года назад отца. Собранное ружье лежало под крышкой корпуса фортепиано. Патронов не было. Ни к уголовной, ни к административной ответственности женщина привлекаться не будет.

ОЛЬГА РУДНЕВА, жительница г.Петропавловска:

— Я вообще, если честно, сильно испугалась, потому что не видела на ружье документы, соответственно, и на меня никаких документов не было. Я предполагала, что это будет наказуемо и поэтому я позвонила сразу на «102». Молодой человек — инспектор, который подъехал, — он мне все объяснил. Рассказал также, что проводятся акции, в которых можно было сдать оружие и получить определенную плату. Ну я уже не стала ждать, решила избавиться и спать спокойно.

Работа по обороту гражданского и служебного оружия, а также предупреждению преступлений и правонарушений с его использованием находится на постоянном контроле руководства областной полиции. Накануне в управлении административной полиции подвели итоги операции «Қару», в ходе которой полицейские точечно работали именно по этой линии.

КУРМАН МУСИН, старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДП СКО:

— За период проведения ОПМ «Қару» на территории СКО изъято из незаконного оборота 7 единиц гладкоствольного оружия. Привлечено к ответственности более 20 владельцев гражданского оружия за различные нарушения правил хранения, а также перерегистрации оружия. Сообщаем и призываем жителей СКО сдать добровольно в ОВД имеющееся незарегистрированное оружие, а также запрещенные предметы. В этом случае вы освобождаетесь от уголовной и административной ответственности, после проведения определенных проверок.

В ходе ОПМ из незаконного оборота было изъято 7 единиц гладкоствольного оружия. Также приняты добровольно сданные боевые нарезные патроны в количестве 9 штук. В целом, с начала года стражи порядка изъяли свыше 120 единиц незарегистрированного оружия.

Камилла Карим