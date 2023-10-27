Социальных работников наградили в честь профессионального праздника

В преддверии Дня соцработника дипломами и медалями чествуют работников системы социальной защиты. На торжественную церемонию пригласили ветеранов труда и действующих сотрудников. Поздравил собравшихся заместитель акима области. Канат Дузелбаев отметил важность совершенствования этой сферы.

КАНАТ ДУЗЕЛБАЕВ, заместитель акима СКО:

— С 1 июля 23 года вступил в силу Социальный кодекс Республики Казахстан, который направлен на обеспечение государственной поддержки населения и социально единой правовой основы для улучшения качества жизни граждан. Особое внимание в Социальном кодексе уделено обеспечению занятости населения.

Награды различных достоинств Канат Дузелбаев вручил ряду североказахстанцев. Среди них — Гульбахыт Манабаева. Сегодня её труд отметили почетной грамотой министра труда и социальной защиты населения.

ГУЛЬБАХЫТ МАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения РК по СКО:

— В системе социальной защиты я работаю более 12 лет. Хочу поблагодарить министерство труда социальной защиты, свой коллектив, также своих учителей в данной сфере, что оценили мой труд. Система социальной защиты — это сфера, которая требует не только профессиональных качеств, но и высоких человеческих качеств, как милосердие, доброта.

Кулайым Акпамбаева из Тимирязевского района в этой сфере уже более 30 лет. Признаётся, за все эти годы ни разу не пожалела о своем выборе.

КУЛАЙЫМ АКПАМБАЕВА, главный специалист отдела занятости и социальных программ Тимирязевского района:

— Я работаю с людьми, назначаю пособия, выплаты малообеспеченным и людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Я хочу поздравить всех, кто относится в какой-то мере к социальной сфере с нашим профессиональным праздником, пожелать всем здоровья, мира, добра, терпения.

17 сотрудников системы социальной защиты получили заслуженные награды. Торжественная церемония закончилась выступлениями творческих коллективов.

День социального работника в Казахстане отмечается 29 октября.

Валерия Сиваш