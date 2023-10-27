Половина «закладчиков» в СКО — молодёжь до 25 лет

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков. 18-летний юноша, увлекающийся футболом, недавно бросил обучение в колледже. В конце августа его задержали по ул. Я. Гашека. У него были изъяты два свёртка, в которых находились 19 пакетиков «зиплок» с кристаллообразным веществом бирюзового цвета и 10 — с аналогичным веществом бежевого цвета. Также среди изъятого — 2 «зиплока» и 3 пипетки, какие используются для употребления наркотиков, с наслоениями психотропного вещества. По словам молодого человека, он успел проработать на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков 3 месяца. Экспертиза показала, что изъятое является психоактивным веществом общим весом чуть больше 25 граммов, что относится к особо крупному размеру. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Всего за 9 месяцев полицейские привлекли к уголовной ответственности по подозрению в сбыте наркотиков 102 человека, из них 48 — в возрасте 17-25 лет. Стражи порядка проводят профилактическую работу с молодёжью, предупреждая об ответственности. Из незаконного оборота с начала года изъято свыше 730 килограммов наркотиков, из них более 2 килограммов «синтетики».



Камилла Карим