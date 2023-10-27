Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти Ж. Кармандаева прошёл в Петропавловске

Во Дворце спорта им.Александра Винокурова состоялось торжественное открытие республиканского турнира по греко-римской борьбе. Его посвятили памяти заслуженного тренера РК Жанабергена Кармандаева. Жанаберген Сулейменович внёс неоценимый вклад в развитие всех видов борьбы. Со школьной скамьи достигал отличных результатов в спорте. Боролся за сборную области. Успешно выступал как на республиканских, так и международных соревнованиях.

АБЫЛАЙ КАРМАНДАЕВ, брат Жанабергена Кармандаева:

— Турниры — это начало для всех молодых наших спортсменов. Они начинают свое начало от таких турниров, достигают высших вершин в областных, республиканских соревнованиях, выступают, выходят, на олимпиады, на международную арену. Пусть наши спортсмены занимают первые места, чтобы наш флаг всегда был на высоте.

Всего в турнире участвуют более 100 спортсменов в 10 весовых категориях. Это ребята из 12 регионов Казахстана и соседней России.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Это традиционный турнир. Мы уже третий год подряд его проводим. Ежегодно количество участников растет. Также хочется отметить, что в СКО греко-римская борьба является одним из самых развивающих видов спорта. У нас есть такие спортсмены, как Даниял Каленов, Амангали Бекболатов. Сейчас растут два молодых спортсмена — братья Бекимовы Рауан и Нариман.

В финале встретились борцы из Петропавловска и Караганды. Выступают в весовой категории 55 килограммов. У обоих общая цель — победить. Но, в этой схватке наш спортсмен взял верх над соперником.

РАУАН БЕКИМОВ, борец, г. Петропавловск:

— Я занимаюсь греко-римской борьбой уже 10 лет. Я благодарен, что пошел в этот спорт. Я был чемпионом Казахстана, чемпионом Азии, участником чемпионата мира, выполнил норматив мастера спорта. Первая схватка была с борцом из Костаная, выиграл. Во второй бой я вышел со своим братишкой из интерната.

Имена победителей будут известны уже завтра. Отличившиеся борцы получат грамоты, медали, кубки, пояса и денежные сертификаты.

Камилла Карим