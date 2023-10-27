О чём забывают охотники: полицейские провели ОПМ «Браконьер»

Семь фактов нарушения правил хранения зарегистрированного оружия выявили полицейские в рамках шестидневной операции «Браконьер». У четырёх человек изъяли незаконно хранящееся оружие. Так, 48-летний житель Кызылжарского района держал у себя под кроватью незарегистрированное ружьё ТОЗ-Б 16 калибра. А у 54-летнего сельчанина из Айыртауского района ружьё ИЖ 12 калибра лежало в сарае. По данным фактам собраны материалы, которые передадут в административный суд. Также были и другие нарушения со стороны охотников: перевозка собранного и заряженного оружия, употребление алкоголя. Всего за время ОПМ выявлено 52 правонарушения.



Камилла Карим