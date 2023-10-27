Аким СКО посетил Академию Национальной гвардии РК и департамент по делам обороны

Академию Национальной гвардии РК глава региона посещает во второй раз. Во время предыдущего визита аким ознакомился со строительством новых корпусов, но не бывал в действующих. Здесь, например, у курсантов проходят учебные занятия на современных тренажерах. Их установили в 2020 году.

АЗАМАТ АХМЕТЖАНОВ, начальник цикла материальной части и эксплуатации кафедры технического обеспечения Академии Национальной гвардии РК:

— Он может наблюдать маршрут движения автомобиля, измерительные приборы, т.к. как выжимается сцепление, газ, переключение коробки передач. Все есть на экране. Здесь общая протяженность маршрута движения. После окончания занятия, т.е. упражнения компьютер сам выдает все ошибки и выставляет ему оценку.

А это тир Академии Национальной гвардии РК, он тоже оснащен современным оборудованием, которое установили в 2019 году. Здесь курсанты оттачивают навыки стрельбы. За годы своего существования учебное заведение выпустило около 4 тысяч молодых офицеров. Среди них — отличники учебы, обладатели ценных наград. Те, кто с доблестью исполняет служебный долг в воинских формированиях. На базе Академии готовят офицеров по 7 специальностям. Есть и факультет повышения квалификации, где ежегодно проходят переподготовку офицеры и военнослужащие. Во время своего визита глава региона посетил столовую учебного заведения.

АСКАР ЮСУПОВ, начальник продовольственной службы Академии Национальной гвардии РК:

— Столовая в прошлом году первое место взяла по всей Национальной гвардии. Недавно прошла полностью капитальный ремонт, курсантов по трем нормам: общевойсковой, курсантской, курсанты, которые принимают лечение, им выдается лечебный паек.

Неподалеку от столовой сильной затянулись работу по благоустройству территории. Аким области напомнил подрядчику о его обязательствах. Затем Гауез Нурмухамбетов посетил департамент по делам обороны СКО.

МАРАТ КАРИМОВ, заместитель начальника департамента по делам обороны СКО:

— В год мы призываем порядка 1000 призывников, в областную медицинскую комиссию проходят порядка 5 тысяч призывников. В 2021 году данное здание было передано на баланс, составлена ПСД, запланировано проведение ремонта.

Аким области обещал оказать содействие в решении этого вопроса. Здание, где обследуют призывников, здесь же трудится большое количество сотрудников департамента, нуждается в ремонте. Деревянные окна плохо держат тепло. Помещения внутри тоже предстоит привести в порядок.

Дарья Пышмынцева