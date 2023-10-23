За последние пять лет отток сотрудников из государственной службы в Казахстане снизился на 24%

В настоящее время в госорганах работают около 83 000 государственных служащих, и положительная динамика сохраняется. В первом полугодии текущего года чистая сменяемость составила всего 3%. Эти данные были представлены заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы, который рассказал и о мерах по формированию оптимальной структуры госорганов и усилению потенциала кадровых служб.

Агентство также уделяет внимание привлечению молодых талантов на государственную службу — стартовал третий отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Кроме того, были внедрены нововведения для упрощения поступления и выхода с госслужбы, включая прямое назначение на низовые должности лучших выпускников вузов. Агентство работает над цифровизацией и автоматизацией процедур поступления на госслужбу, предоставляя кандидатам возможность участвовать в процессе отбора в онлайн режиме и обеспечивая прозрачность процедуры конкурса.