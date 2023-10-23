В Казахстане с началом ноября стартует первый этап внедрения цифрового тенге, новой формы национальной валюты

Национальный банк страны реализует этот проект в три этапа до конца 2025 года. Цифровой тенге дополняет наличные и безналичные деньги и позволяет гражданам выбирать, какую форму использовать. Эта цифровая валюта, выпущенная Национальным банком, обеспечивает безопасные транзакции через существующую инфраструктуру, включая мобильные приложения, банковские карты и QR-коды.

Цифровой тенге объединяет особенности наличных и безналичных денег, позволяя проводить транзакции как в онлайне, так и в оффлайне. Цифровая валюта также поддерживается государством и отличается от криптовалют, так как имеет единый эмитент — Национальный банк. Цифровой тенге также упрощает государственное расходование, позволяя маркировать бюджетные средства для целевого использования и обеспечивая контроль и прозрачность в этом процессе.