Североказахстанцев с Днём Республики поздравили представители АНК СКО

С Днём Республики североказахстанцев поздравляют представители областной ассамблеи народа Казахстана. Напомню, с 2009-го года 25 октября в стране не отмечали. И только в прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть статус национального праздника Дню Республики.

ЕСКЕНДИР ЕЛЕУСИЗОВ, председатель совета аксакалов АНК СКО:

— За эти годы, столько лет прошло, мы сегодня имеем государственную границу, имеем свой флаг, гимн. Сегодня мы — государство, которое считается в мировом масштабе, масштабе ООН, с нашими мнениями, нашими взглядами. Поэтому, уважаемые североказахстанцы, я Вас всех поздравляю с этим великим праздником.

НАДЕЖДА РУДИКОВА, пресс-секретарь СКОФ ОО «Русская община Казахстана»:

— Моя земля, моих отцов земля — ковыль степей, ветров просторы. Я тем горжусь, что Родина моя в себя вместила степь и горы. От Каспия до крайних рубежей, до величавых гор Алтая, от перелесков северных степей к седым хребтам родного Алатау. Всё это наш бескрайний Казахстан — отец и мать он всем народам. Судьбой и Богом послан нам, теперь мы все отсюда родом. Живём в стране одной семьёй, а спор меж нами только на айтысе. Давно мы стали все роднёй, крепко согласие, как вкус кумыса. Крепко оно и тем ломтём, краюхой хлеба, что делили казах и русский с ингушом, поляком, немцем — так мы жили. В стране хлебов и наций многоликих среди друзей мы не допустим ссор. И, как сказал поэт великий, Возвысим степь, не унижая гор.

Камилла Карим