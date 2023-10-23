Профессор Жанбатыр Сартаев 10 лет занимается сбором информации о батырах СКО

Не просто персонажи мифов и сказок, а мужественные герои, которые стояли у истоков становления нашего государства. Речь идет о батырах. Доктор медицинских наук, профессор, академик военных наук Казахстана и России Жанбатыр Сартаев 10 лет назад начал собирать информацию о храбрых воинах, которые отдавали свои жизни во время борьбы за мир и спокойствие в казахской степи. Исследователь поделился плодами своей работы со съемочной группой МТРК.

ЖАНБАТЫР САРТАЕВ, доктор медицинских наук, профессор, академик военных наук РК и РФ:

— Первым батыром был батыр из Жамбылского района села Орталык — Суиндык батыр. Это было в 2019 году, при этом надо сказать, что в открытии этих батыров нам помогла Национальная гвардия РК, разрешила нам выехать в село Орталык на перезахоронение. Вторым батыром, который был на территории СКО — Мыктыбай. Родился в 1720 году. Попался в 14 лет на глаза Абылай хану.

Через два года Мыктыбай батыр уже участвовал в военных действиях, в 19 лет он сразил копьем сильнейшего джунгарского воина. Он предлагал Мыктыбай батыру деньги, чтобы спастись, но он их не принял и выполнил свой долг. Мыктыбай батыр и еще 40 батыров из Северного Казахстана погибли в Карагандинской области в июле. Они выпили воду из отравленного колодца.

ЖАНБАТЫР САРТАЕВ, доктор медицинских наук, профессор, академик военных наук РК и РФ:

— С этого места мы привезли в позапрошлом году горсть земли и перезахоронили в селе Баян Жамбылского района СКО. Это было большое открытие для нашей области. Третье открытие было сделано — Жанкеулы Жанатай батыр, который создал свое войско со своими братьями, у него их было 9, все воевали. В конце концов он воевал, в прошлом году мы открыли мемориал в с.Орнек Есильского района. Четвертым батыром был у нас — Жанатай Аханулы. Это батыр из села Орловки Айыртауского района, мы участвовали в открытии мемориала этому батыру.

В этом году исполнилось 300 лет со дня рождения Жанатая Аханулы. Храбрый воин служил в разведке у Абылай хана.

ЖАНБАТЫР САРТАЕВ, доктор медицинских наук, профессор, академик военных наук РК и РФ:

— Летом нам с Анатолием Андреевичем Плешаковым — кандидатом исторических наук, профессором Kizybayev Univerity было определено место захоронения нашего батыра из Жамбылского района с.Архангелки — Жанибека батыра Толекулы Ырыстеги. По всем нашим данным мы знаем, что он участвовал в Орбулакском сражении в 1643 году с нашим Агынтаем и Жанатай батырами.

После военных действий Жанибек батыр вернулся в Архангелку, построил там медресе, обучал сельских ребят науке, а также боевым искусствам. Профессор Жанбатыр Сартаев уверен, что крайне важно увековечивать имена храбрых воинов. Исследователь рассказал, что в селе Явленке планируют назвать одну из улиц именем Жанатая Жанкеулы. В Академии Национальной гвардии планируют поощрять курсантов, занимающихся наукой, именными значками с изображениями батыров. Жанбатыр Сартаев очень благодарен своим коллегам из Казахстана, а также из России за помощь в сборе важных исторических сведений. Профессор планирует продолжать поиск информации о батырах, чтобы публиковать и распространять ее. Он уверен, что, не зная прошлого, невозможно построить будущее.

Дарья Пышмынцева