Молодые госслужащие торжественно приняли присягу

Накануне празднования Дня Республики 4 молодых госслужащих принесли присягу. Торжественная церемония прошла на заседании Совета наставников в областном департаменте Агентства по делам госслужбы. Руслан Байтуяков совсем недавно стал работать на благо народа, чувствует большую ответственность.

РУСЛАН БАЙТУЯКОВ, главный специалист департамента торговли и защиты прав потребителей МТИ РК по СКО:

— Государственная служба — это тяжелая, ответственная работа, которая требует полной самоотдачи, постоянного саморазвития на весь период испытательного срока. До сегодняшнего дня за нами были закреплены наставники, которые делились своим опытом, объясняли базовые вещи. На данный момент мы только учимся, изучаем все азы, все аспекты этой работы. Но через год мы будем знать эти вещи в полной, должной мере.

Число молодых людей, которые идут на государственную службу, с каждым годом увеличивается. Создаются условия для привлекательности этой отрасли, отметил руководитель, председатель Совета по этике областного департамента Агентства РК по делам государственной службы.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, руководитель,председатель Совета по этике департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Основной целью и задачей Совета наставников является, прежде всего, оказание практической помощи новым государственным служащим, обеспечение кадровой стабильности на государственной службе и преемственности государственного управления.

Торжественная присяга продолжилась награждением благодарственными письмами ряда должностных лиц, внесших вклад в развитие госаппарата.

Камилла Карим