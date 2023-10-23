Фестиваль «Жас ұрпақ — Қазақстан» в честь Дня Республики прошёл в Петропавловске

Ко Дню республики в Петропавловске прошёл традиционный творческий фестиваль «Жас ұрпақ — Қазақстан». Он собрал более 500 ребят со всего региона. В конкурсе принимали участие хореографические коллективы, учащиеся школы искусств, общеобразовательных школ, центров детского творчества.

ИРИНА КОЛОДАЕВА, заместитель директора областного центра детского и юношеского творчества:

— Наш конкурс посвящен Дню Республики Казахстан. Целью его является развитие творческих способностей учащихся, повышение исполнительского мастерства, творческий обмен между детскими хореографическими коллективами, воспитание эстетического вкуса у молодежи средствами современной хореографии.

Фестиваль открыл танцевальный ансамбль «Грация» городской школы искусств.

Ребята произвели большое впечатление на зрителей. Наряду с народными танцами коллективы представили и современные. Среди них танцевальная студия «Арай Kids».

— Меня зовут Анеля, мне 8 лет.

— Сегодня конкурс, желаю, чтобы всем сопутствовала удача.

— Мы будем танцевать «Бай-бай».

Участники выступали в 4-х возрастных категориях. Столько же было заявлено и номинаций: «Детский танец», «Эстрадная хореография», «Уличный танец» и «Современный танец». Параллельно этому конкурсу в областном центре творчества детей и юношества, а также в казахской школе-гимназии им. Абая проходило творческое состязание «Сайра, домбыра». Юные таланты проявили себя в игре на казахском народном инструменте.

ДАМЕШ КУРМАНКИНА, руководитель центра искусств казахской школы-гимназии им. Абая:

— Видно, что все дети одеты и подготовлены к соревнованию, и приходят с большим энтузиазмом. Конкуренция растет с каждым годом. Следует отметить, что конкурс организован при участии управления образования и центра искусств. Детское творчество оценивается по балльной системе. В состав жюри входят известные певцы: Жанат Айтпаев, Кайыр Гафуров и Дастен Баймуханов, чьи репертуары богаты популярными песнями.

Мансур Екпеш приехал из Акжарского района. Играет и на домбре, и на бубне. На суд жюри представил произведения «Рассказ Абылай хану о смерти Богенбая» и «Сырымбет».

МАНСУР ЕКПЕШ, участник конкурса:

— Я учусь в классе традиционного пения в школе искусств «Серпер» в селе Талшик. Традиционное пение не является обязательным, в основном я играю на бубне. На сегодняшний конкурс я привез песню «Сырымбет» и песню «Рассказ Абылай хану о смерти Богенбая».

По итогам конкурсов участникам вручили награды 1, 2 и 3 степеней.

Валерия Сиваш