Фельдшер по программе «С дипломом — в село» трудоустроился в медпункт с.Рассвет

Дмитрию Мальцеву — 19 лет. Парень родился и вырос в селе Рассвет Кызылжарского района. После окончания Высшего медицинского колледжа вернулся в родное село и устроился фельдшером в медпункт.

ДМИТРИЙ МАЛЬЦЕВ, фельдшер медицинского пункта с.Рассвет, Кызылжарский район:

— После учебы задумался о том, что нужно трудоустраиваться, начал думать о месте работы, в конечном итоге пришел к мнению, что лучше вернуться в родное село, к жителям, которых знаю. Я воспользовался программой «С дипломом — в село», получил бюджетный кредит на приобретение недвижимого имущества. Жилье нам уже выдали. Кредит взял на 2 млн 900 тысяч тенге. Со сроком на 9 лет. Ставка получается 1%. В течение 9 лет я должен их вернуть, в течение трёх лет отработать на данном месте.

Совсем скоро улучшатся условия работы. До конца года в Рассвете откроют новый ФАП. Здание уже построили, на данный момент завозят необходимое оборудование. Сейчас медпункт расположен на втором этаже сельского акимата.

СВЕТЛАНА МОЛОЖЕНКО, жительница села Рассвет, Кызылжарский район:

— У нас новый фельдшер, мы все знаем Диму. Спасибо ему, что лечит нас, что-то подсказывает. Я поднимаюсь очень медленно, потому что недавно инфаркт перенесла. У меня одышка начинается. Очень сложно. Вот построили медпункт, было бы хорошо и медикам, и нам. И найти бы еще фармацевта, чтобы таблетки выдавал. Мне вот инвалиду ездить в Бишкуль тяжело, чтобы купить какое-то лекарство.

АБАЙ ШАЙМЕНОВ, аким Рассветского сельского округа, Кызылжарский район:

— Терапевт у нас приезжает в неделю два раза из райцентра. У нас в селе был построен ФАП. Облздрав должен решить этот вопрос. Сейчас вот, допустим, говорили пенсионеры, что тяжело подниматься, поэтому думаю, этот вопрос решится. У нас также аптечный пункт там предусмотрен. У нас в округе 316 пенсионеров.

По программе «С дипломом — в село» в Кызылжарском районе работают 127 специалистов. 26 человек получили льготное кредитование и 101 подъемные пособия.

Камилла Карим