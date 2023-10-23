Аким СКО Гауез Нурмухамбетов проинспектировал строительство объектов в Жамбылском районе

Рабочая поездка акима области в Жамбылский район началась с посещения села Кладбинки. Здесь строят новый медицинский пункт. Стоимость проекта составляет более 157 миллионов тенге. Объект планируется ввести в эксплуатацию в этом году. В селе Пресновке Гауез Нурмухамбетов посетил реконструированный 16-квартирный дом. Отремонтированное жилье планируют предоставить гражданам из социально уязвимых слоев населения.

— В этом году в апреле месяце были выделены средства на выкуп квартир, и мы выкупили здесь 16 квартир, и рядом вот купили здесь дом, который новый стоит, один дом 3-х квартирный.

-Хорошо!

-Тем самым закрываем вопрос социально уязвимых слоев населения.

В районе в очереди на получение жилья стоят 224 человека. Из них 92- дети-сироты, 15-многодетные матери. В следующем году для граждан будет приобретено 80 двухквартирных домов. Аким района сообщил, что в течение 2 лет намерен полностью решить проблему очередности. Также в селе Пресновке главу области ознакомили со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект планируют сдать до конца 2023 года.

Медет Оспанов, аким Жамбылского района:

— Работы идут в штатном режиме. План строительных работ имеется. Материал здесь. Отделочные работы уже идут к завершению. Со следующей недели, с четверга, уже идет укладка игрового пола, большой зал из деревянной доски будет. Отопление есть, уже отапливается. Тепло дали, параллельно во 2-ом крыле устанавливаются батареи. Развозящие сети и батареи.

Аким области также посетил районную школу искусств. Она была основана еще в 1960 году. Сейчас здесь обучаются 153 ребенка. Ознакомившись с работой учреждения, глава региона отправился в Жамбылский сельский округ. Там запущен репродуктор по разведению племенного крупного рогатого скота товарищества «Атамекен Агро». Проинспектировал Гауез Нурмухамбетов и строительство молочно-товарной фермы на 600 голов.

Арман Касымгужин, директор ТОО «Алисарай», Жамбылский район:

— В течение 3 месяцев мы построим.

— Вы когда планируете сдать? К декабрю?

— Планировали на декабрь, но так как чуть-чуть с финансированием трудности, думаю в феврале. – Зимой будут работы идти? – Будут идти.

Далее глава области посетил село Кайранколь. Там 2 года назад открылся культурно-досуговый центр. В нем расположен тренажерный и бильярдный залы, детская игровая комната, сельская библиотека и комната отдыха. Стоимость проекта составляет почти 124 миллиона тенге. В этом здании аким региона провел встречу с жителями района. Один из вопросов, который задали Гауезу Нурмухамбетову касался качества дорожного полотна.

— Вопрос, который так мучает нашу душу, — это вопрос качества дорог. Ремонт нашей дороги уже не проводился более 10 лет. Как Вы, наверное, видели, там невозможно ни на машине проехать, ни пешком пройти.

Ситуацию прокомментировал руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. По его словам, проблему решат в ближайшее время.

Максат Баяхмет, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— В настоящее время проект по капитальному ремонту разрабатывается. Это будет 3 участка по 20 километров. Работы планируем начать уже в следующем году.

В селе Благовещенке аким области посетил цех по производству растительного масла ТОО «Династия Агро». Предприятие занимается изготовлением как рапсового, подсолнечного, льняного масла, так и технического. Продукция хорошо зарекомендовала себя на мировом рынке. Ее поставляют в Россию, Монголию, Польшу, Италию и Японию.

-Исторический момент был. Мы впервые в истории существования Казахстана и Японии, впервые отправили туда льняное масло.

-Я вот тоже спросил, говорят качество очень хорошее.

-Качество им понравилось, они приезжали с визитом у нас здесь были.

В этом году предприятие произвело 360 тонн льняного масла и порядка 500 тонн жмыха. Ознакомившись с работой завода, аким области провел встречу с местными сельхозтоваропроизводителями.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/