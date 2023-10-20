В следующем году в Казахстане будет введена информационная система для контроля лекарств и общая база данных для очередности в детские сады

Эти цифровые решения были представлены премьер-министру Алихану Смаилову на совещании в Правительстве.

Система отслеживания лекарств поможет избежать ошибок в медицинских учреждениях и контролировать цены, остатки и срок годности лекарств. Каждой упаковке будет присвоен уникальный двухмерный код Data Matrix, позволяющий отслеживать препараты с момента производства до использования. Внедрение системы планируется начать с июля 2024 года.

Кроме того, премьер-министр поручил разработать базу данных для учета очередности в детские сады, с целью устранения двойных очередей и коррупционных рисков.