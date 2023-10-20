В Петропавловске стартовал областной чемпионат по асық ату и бес асық

Асық ату — национальная казахская игра. Спортивным инструментом выступает кость коленного сустава барана, архара или другого крупного животного. Для игры нет нужды иметь спортплощадку или специальную форму, а также отсутствуют ограничения по возрасту. Главное — это азарт и желание.

АГЖАН СУРАГАНОВ, главный судья соревнований:

— В асық ату играют мальчики, в бес асық играют девочки. В каждой команде по 4 юноши и 4 девочки. 9 команда собралось. В каждой команде по 8 игроков. Примерно 100 человек собралось, спортсменов.

В 2017 году асық ату включили в список культурного наследия ЮНЕСКО. Игра способствует развитию когнитивных и физических навыков, продвигая дружбу и сближение культур.

САЛИМБАЙ САДУЕВ, тренер по асық ату, Жамбылский район:

— Национальные игры асық ату и бес асық активно развиваются в Казахстане. Мы рады, что люди проявляют интерес и желают показать свои силы на чемпионате. Желаю участникам удачи.

Игры стартовали сегодня. Завершатся они 22 октября. Данный чемпионат является отборочным. Победители представят нашу область на Кубке Казахстана.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

