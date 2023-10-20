В Петропавловске стартовал областной чемпионат по асық ату и бес асық

Асық ату — национальная казахская игра. Спортивным инструментом выступает кость коленного сустава барана, архара или другого крупного животного. Для игры нет нужды иметь спортплощадку или специальную форму, а также отсутствуют ограничения по возрасту. Главное — это азарт и желание.
АГЖАН СУРАГАНОВ, главный судья соревнований:
— В асық ату играют мальчики, в бес асық играют девочки. В каждой команде по 4 юноши и 4 девочки. 9 команда собралось. В каждой команде по 8 игроков. Примерно 100 человек собралось, спортсменов.
В 2017 году асық ату включили в список культурного наследия ЮНЕСКО. Игра способствует развитию когнитивных и физических навыков, продвигая дружбу и сближение культур.
САЛИМБАЙ САДУЕВ, тренер по асық ату, Жамбылский район:
— Национальные игры асық ату и бес асық активно развиваются в Казахстане. Мы рады, что люди проявляют интерес и желают показать свои силы на чемпионате. Желаю участникам удачи.
Игры стартовали сегодня. Завершатся они 22 октября. Данный чемпионат является отборочным. Победители представят нашу область на Кубке Казахстана.
/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/