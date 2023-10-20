Работникам лесного хозяйства вручили награды и ключи от спецтехники

В третье воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства. В этом году он выпал на 15 число. От имени главы региона виновников торжества поздравил руководитель аппарата акима области Олжас Идрисов.

ОЛЖАС ИДРИСОВ, руководитель аппарата акима СКО:

— Правительством оказывается значительная поддержка лесной отрасли. Работникам лесной охраны с 1 июля текущего года повысили заработную плату на 100%. Акимат области со своей стороны поддерживает отрасль лесного хозяйства. Для оснащения лесных учреждений новой техникой за 4 года выделено более 450 млн тенге.

В честь праздника награды получили около 20 работников лесного хозяйства. Грамоту акима области получил лесник-инспектор Куйбышевского лесничества Керейбас Богоналимов.

КЕРЕЙБАС БОГОНАЛИМОВ, лесник-инспектор Куйбышевского лесничества, Кызылжарский район:

— У нас эта работа идет по наследству. Дядька работал, брат, зять работает в Жамбылском районе. Я с детства был с этим связан. Весной посадки, осенью саженцы сеем, до двух лет выращиваем, потом высаживаем. Есть люди добросовестные, есть недобросовестные, вываливают мусор, самовольную порубку делают. Мы стараемся из задержать, привлечь к ответственности.

Торжество не обошлось без подарков. Работникам лесного хозяйства области в честь праздника вручили ключи от нового транспорта, а также оборудование для тушения пожаров.

Дарья Пышмынцева

