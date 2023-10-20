Капитальный ремонт дороги проводится в селе Рассвет

В Рассветском сельском округе ремонтируют дорогу от самого села до трассы республиканского значения «Петропавловск-Жезказган». Дорожники трудятся на объекте с утра. Говорят, до обеда нужно выполнить определённый объём работ. Во второй половине дня по прогнозу стоит дождь. Но, в целом осенняя погода благоприятствует ремонту. Последний раз полотно длиной чуть больше километра обновлялось 20 лет назад.

АБАЙ ШАЙМЕНОВ, аким Рассветского сельского округа, Кызылжарский район:

— На ремонт дороги из районного бюджета выделили 83 млн тенге. Проект у нас круглогодичный. Если погодные условия позволят, буквально за два дня эту работу они завершат. Потом останется там установка дорожных знаков, ремонт обочины. На следующий год планируется у нас ремонт внутрипоселковых дорог. Нам дали задание: будем проходить экспертизу и будем заявляться. Порядка 150 млн тенге выделят.

Ремонт идет с начала октября. Задействованы 8 человек и столько же единиц техники. Заасфальтировали уже 1000 метров дороги районного значения. Также на трассе установят 24 дорожных знака. Ответственной подрядной организацией является «Елорда жол».

ПАРУЙР РУБЕНЯН, бригадир:

— Начали работу с фрезерования. У нас идет капитальный ремонт. Всё идет по плану. Работаем по проекту, по плану. Если погода позволит, в конце месяца будем полностью сдаваться. Проблемы иногда бывают, но аким округа рядом, почти с нами работает каждый день, он тоже вопросы решает.

Для сельчан новая дорога — событие долгожданное. Ирина Хайрулина в селе Рассвет проживает 25 лет. Говорит, ездить раньше было невозможо: ямы, проломы, какие-то неровности. Всё это теперь в прошлом.

ИРИНА ХАЙРУЛИНА, жительница села Рассвет, Кызылжарский район:

— За последние годы преображение села идет. Школу отремонтировали, построили спортивный корт, сейчас делают дорогу. Зимой, конечно же, было проблемно и летом были ямы, кочки. А сейчас надеемся, что будет очень здорово. Новая дорога, новый асфальт. Мы рады, конечно, что всё-таки движение в селе идет.

С начала года в Кызылжарском районе заасфальтировали почти 10 км дорог районного значения и 12, 5 километров внутрипоселковых.

Камилла Карим