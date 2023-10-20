Гауез Нурмухамбетов посетил Уалихановский и Акжарский районы

Гауез Нурмухамбетов посетил с рабочей поездкой Уалихановский район. В селе Кишкенеколь глава региона ознакомился со строительством крытого плавательного бассейна. Он будет рассчитан на 4 дорожки, каждая по 25 метров. На объекте с начала июля трудятся специалисты ТОО «ALTYN LTD». Сдать его должны в апреле 2024 года. Работы ведутся без отставаний.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Это не ФОК построить, это очень сложно. Самое главное в таком спортивном заведении — это чаша бассейна. Это самый главный вопрос. Оборудование, чистка, чтобы на это обратили внимание, у меня просьба к вам.

Внутри спортивного объекта можно будет не только поплавать, но и позаниматься в тренажерном зале. Подобные сооружения для районов — большая редкость, отметил аким области. Он побывал на стройплощадке поликлиники на 250 посещений в смену. Объект введут в эксплуатацию в следующем году. Работы ведутся по графику. Главный врач поликлиники рассказала первому руководителю области о нехватке врачебных кадров. Здесь нуждаются в онкологе, враче общей практики, втором хирурге.

ЛИЛИЯ ФЕДОТОВА, главный врач поликлиники, с. Кишкенеколь, Уалихановский район:

— Кардиолога мы своего отправили учиться. Он у нас поступил в резидентуру. Гинеколога мы приняли в этом году, второй гинеколог выйдет в апреле месяце следующего года из декрета. Привлекаем, нам акимат помогает.

Затем Гауез Нурмухамбетов посетил строящуюся молочно-товарную ферму предприятия «Жолдасбай Агро». После запуска в 2024-м в год здесь планируют получать около 6 тысяч тонн молока. Такой же стратегии придерживается ТОО «JALAYR agrofoods». Ферма товарищества в селе Акбулак рассчитана на 1300 голов КРС, запустится через месяц.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— 20 ноября поручаю приехать и полностью все принять, почему, потому что объем работы большой.

В Акбулаке и Кишкенеколе глава региона встретился с местными жителями и аграриями. Говорили о проблемах не только этих сёл. В Кызылту жители давно ждут ремонта школы.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— Многие школы здесь малокомплектные, у них не соответствуют нормативы, но мы их держим здесь, мы их не реорганизуем, вопрос о закрытии тоже не стоит. Насчет ремонт давайте, мы посмотрим.

Жители села Акбулак жалуются на плохие дороги.

ЛАРИСА ВИННИЧЕНКО, жительница с. Акбулак, Уалихановский район:

— Мы просим вашего содействия и поддержки в выделении финансирования на внутрипоселковые дороги. На сегодня этот вопрос назрел.

МАКСАТ БАЯХМЕТ, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— По району в текущем году ремонтируется внутрипоселковые улицы в 4 населенных пунктах. На следующий год мы можем продолжить по этому населенному пункту, во время утверждения бюджета можем включить этот проект.

Гауез Нурмухамбетов заверил сельчанку, что её вопрос не останется без внимания. В селе Акбулак аким области посетил Чеховскую среднюю школу. Здесь получают знания 70 учащихся. В 2014-м году в школе провели капитальный ремонт. После аким района Кайрат Пшенбаев доложил ситуацию по доступу населения к услугам водоснабжения.

КАЙРАТ ПШЕНБАЕВ, аким Уалихановского района:

— Центральным водоснабжением обеспечены 14 населенных пунктов района, локальным водоснабжением — 11. Доступ к чистой питьевой воде есть в 25 селах.

В Акжарском районе Гауез Нурмухамбетов посетил новую центральную котельную в селе Талшик.

АРЫСТАН АБИЛЬДИНОВ, руководитель отдела ЖКХ , пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Акжарского района:

— Ввели к эксплуатацию в 2021 году, подрядчик — ТОО «ТСК Титан» было. Проектная мощность 10,5 гигакалорий, в данный момент 14 объектов подключены, 16 многоквартирных жилых домов подключены.

Аким области побеседовал с сельчанами. С вопросом о ремонте местных дорог обратился отец известного парабиатлониста Александр Герлиц.

ЛЕКСАНДР ГЕРЛИЦ, житель с.Горьковского, Акжарский район:

— Довели до села Восхода, а дальше мы уже 30 лет ждем, чтобы до с.Баймурза и с.Горьковского довели. Мы от Горьковского едем до Восхода час, а там 30 км.

Руководить профильного управления заверил, что ремонт дорог к этим населенным пунктам начнется в следующем году. Гордость села Талшик — новый крытый хоккейный корт «Batyr». Внутри есть раздевалка, где можно принять душ после игры в футбол или хоккей.

— Сейчас на площадке находятся и хоккеисты и футболисты.

— В круглогодичном режиме должен работать.

Также глава региона проинспектировал ход строительства тепловых сетей. Этими работами занимается ТОО «Инсект».

КАДЫР СЕГИЗБАЕВ, руководитель ТОО «Инсект»:

— На сегодня всю крупную трубу прокладывать закончили. Это около 70% объема от всех работ. Планируем к 20 ноября уже завершить весь объем.

Гауез Нурмухамбетов встретился с сельхозтоваропроизводителями Акжарского района. У них есть ряд обязательств перед «Продовольственной корпорацией», которая помогла им с финансированием перед посевной в счет будущего урожая.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— 370 млн в рамках форвардного закупа. Есть вопросы определенные по Уалихановскому и Акжарскому районам. Сейчас только дают качество зерна, по которому будет возврат, поэтому, я думаю, что на следующей неделе мы сформируем точный пул, кто пойдет на пролонгацию.

Фермерское хозяйство «Бекет» в селе Даут — еще один пункт программы. На предприятии трудятся 73 человека, в среднем за свой труд они получают 210 тысяч тенге. На ферме содержатся почти три тысячи голов КРС. С помощью гидропоники выращивают свежую зелень, она идет как дополнение к основному рациону животных. Проинспектировал аким области работу мельницы ТОО «Нур КААД Агро». Трудоустроено здесь 32 человека. В сутки комплекс выпускает до 45 тонн продукции.

Дарья Пышмынцева