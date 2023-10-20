Аллею тополей высадили на территории средней школы №32 им. С.Муканова

15 пирамидальных тополей высадили во дворе 32-й школы им. С. Муканова. Экологическую акцию приурочили сразу к нескольким датам: 130-летию со дня рождения великого поэта М. Жумабаева, 20-летию ОАО «Российские железные дороги». Тем самым активисты внесли большой вклад в озеленение не только школы, но и города.

НАТАЛЬЯ БУКАТОВА, директор средней школы №32 им. С.Муканова:

— В акции приняли участие наши ученики, попечительский совет нашей школы, ученики школы в честь Сергия Радонежского, студенты Гуманитарно-технического колледжа и сотрудники Южно-Уральской железной дороги. Наши дети с удовольствием приняли участие в этой акции, и мы считаем что это очень благородное дело — посадить деревья.

Камилла Карим