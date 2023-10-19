Тренинг на тему женского лидерства провели в Петропавловске

О роли женщин в современном обществе, об их лидерских качествах говорили на тренинге. Спикером выступила руководитель региональной Школы женского лидерства Гульбахша Мусабаева. Она раскрыла секреты своего успеха и поделилась опытом.

ГУЛЬБАХША МУСАБАЕВА, руководитель Школы женского политического лидерства:

— В 2022 году в республике была утверждена программа «Томирис». Согласно этой программе, на сегодня очень важно поднять роль женщины в обществе на уровне принятия важных государственных, экономических решений. В связи с этим, в этом году в нашей Северо-Казахстанской области реализуется проект по поднятию статуса женщины на уровне принятия решений. Поэтому данный тренинг направлен на то, чтобы у женщин развивались лидерские качества.

Тренинг длился около двух часов. За это время женщины разобрали не только теорию, но и практику. Анализировали также кейсы известных женщин с историей успеха. Камила Сулейменова посещает подобный семинар не впервые. У неё есть семья, но, признаётся, хочет заниматься и карьерой.

КАМИЛА СУЛЕЙМЕНОВА, жительница г. Петропавловска:

— Женщина берет на себя очень большую ответственность. Она работает, она воспитывает своих детей, она реализует задуманное. Роль женщины в обществе не должна ограничиваться только семьей. Она должна уделять внимание своим интересам и развиваться. Я вижу себя в будущем успешной, известной женщиной, поэтому участвую в этом семинаре.

Данный курс прослушали уже более ста североказахстанок.

Валерия Сиваш