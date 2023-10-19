Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният отметила необходимость повышения стандартов качества медицинской помощи

Она указала, что работа в сфере цифровизации и инфраструктуры медицины в стране активно развивается, но требует времени. Однако долгие очереди в поликлиниках обусловлены недостаточной инфраструктурой, где поликлиники не рассчитаны на такое количество пациентов. Для решения этой проблемы, в рамках ОСМС, государство планирует заключать контракты с частными клиниками, чтобы облегчить нагрузку на государственные учреждения.

«Есть добросовестные частные клиники, которые действительно выполняют договорные обязательства, есть клиники, которые почти 80% своих услуг отдают аутсорсингу, кому-то из жителей приходится мотаться по всему городу. Чтобы такого не было, мы хотим ужесточить требования. Пришло время, когда нужно требовать именно качество оказания медпомощи», — сообщила министр.