Медработники стали донорами крови

450 мл — вот та доза, которая может спасти человеческую жизнь. Сегодня донорами крови стали те, чья работа — лечить людей. Больше 50 врачей пришли на ежегодную акцию, чтобы отдать свою кровь,помочь спасти чью-то жизнь.

САКЕН АМРИН, генеральный директор многопрофильной областной больницы:

— В медицинской сфере есть служба, которая очень важна для всей медицины, но которую обыватель практически никогда не видит — это служба крови. Это служба, которая поставляет нам препараты крови, ее компоненты, без которых невозможно спасать жизни тяжелым пациентам.

Такая акция проходит ежегодно, поэтому медики уже знают порядок прохождения процедуры. Ренат Газизов работает не так давно, но за время студенчества неоднократно становился донором. Поэтому такие процедуры как анкетирование, анализ крови на группу и резус-фактор, проверка гемоглобина, посещение терапевта для измерения давления для него привычны.

РЕНАТ ГАЗИЗОВ, анестезиолог-реаниматолог многопрофильной областной больницы:

— У меня высокий гемоглобин и поэтому крови мне никогда не жалко. После сдачи у меня всегда хорошее самочувствие, для меня это никакой не ущерб. Мы часто проводим трансфузии крови пациентам, я понимаю, что кровь нужна, и поэтому я прихожу всегда с улыбкой и хорошим настроением сдавать кровь.

Ренат — молодой и здоровый донор, но иногда врачи дают медотвод от процедуры. Причиной может стать пониженный гемоглобин или давление, обнаруженные во время осмотра или анкетирования. Это важный момент, поскольку у получателей снижен иммунитет, и малейшая ошибка может обернуться для них тяжелыми последствиями. Среди пациентов, которые нуждаются в переливании крови, 70 % получили травмы. Также донорская помощь нужна во время операций и при лечении сложных заболеваний.

ВАЛЕНТИН ДИГТЯР, заместитель директора областного центра крови:

— Цельная кровь, которая фракционируется в дальнейшем в центре крови на эритроцитсодержащие компоненты — взвесь, и на жидкую часть крови — это плазма. Плазма замораживается и хранится на карантине четыре месяца. И только после того, как человек приходит повторно сдавать, плазма выпускается в лечебную сеть.

После донации собранную кровь отправят в медицинские организации области. В распоряжении банка крови каждый день есть около 300 доз компонента всех групп и резусов.

АННА БОГОСЛОВСКАЯ, корреспондент:

— Самые распространенные группы крови в нашей области — первая и вторая с положительным резусом. После акции специалисты рассчитывают закрыть двухдневную потребность медицинских учреждений в крови и ее компонентах. Сейчас в банке центра 68 литров, ежедневно донорами становится около 50 человек.

Анна Богословская

