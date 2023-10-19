Аким СКО провёл объезд по г. Петропавловску

Первым объектом посещения Гауеза Нурмухамбетова стала областная Ассамблея народа Казахстана. Ее деятельность направлена на сохранение и укрепление единства и согласия в обществе. Главе региона провели экскурсию, показали, где размещаются этнокультурные центры, рассказали о проводимой работе. Также аким СКО лично встретился с членами Дома дружбы. В ходе беседы они задали ему волнующие вопросы. Гауез Торсанович поблагодарил их за вклад и отметил важность проводимой ими работы.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Уважаемые участники встречи, я хочу выразить вам огромную благодарность за ваш труд. Вы делаете большую работу для сохранения стабильности, единства, мира. Вы способствуете развитию этнокультурной, языковой самобытности этносов. Это очень важно, большое спасибо за вашу работу.

После глава региона посетил стройплощадки города. В микрорайоне «Береке» возводятся важные социальные объекты, на этот раз аким проинспектировал работы по строительству коррекционной школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом для 50 человек. Свои двери образовательное учреждение откроет уже в следующем году.

Кайрола Галеев, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— Строительством занимается компания «Зерттеу», а благоустройство и инженерные сети еще на стадии проектирования. Фирма из Шымкента выиграла, у нас с ними до января договор на разработку ПСД.

– У нас сдача на следующий год?

– Да, на следующий.

Рядом с этим объектом появится еще одна школа. Работы по её возведению уже начались. С ними также ознакомился глава региона. После Гауез Нурмухамбетов проинспектировал работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Он будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди населения стремительно развивающегося микрорайона «Береке».

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Здесь в нас будет зал борьбы, зал бокса, тренажерный зал для населения и учебно-тренировочных занятий по УФП, планируем также на цокольном этаже разместить велобазу, то есть, позволит развивать более 10 видов спорта.

Далее аким посетил маслоэкстракционный завод. Работы по возведению уже завершаются и в следующем году планируется его запуск. Производство будет практически безотходным. Перерабатывать здесь планируют сою, рапс, лен и подсолнечник. Гендиректор ТОО выразил уверенность в том, что учитывая посевную площадь региона, проблем с загруженностью завода не будет.

Павел Селиванов, гендиректор ТОО «Масло-Дел»:

— 360 тысяч в год маслосемян будем перерабатывать. В течение 2-3 лет мы выйдем на проектную мощность. Завод по оснащенности, можно сказать, уникален, уникален в чем, что это передовые технологии. Это мировые марки «Buhler», «Thyssenkrupp».

Завод также будет производить высокопротеиновые кормовые добавки: жмых и шрот. Новое предприятие создаст более 200 рабочих мест. Ознакомился Гауез Нурмухамбетов и с работой завода ТОО «Масло-Дел» по выпуску молочной продукции.

– Мы производим 150 тонн молока натурального.

– Вот такое сколько может храниться?

– 6 месяцев.

– Вот так вот в цитропаке.

– Да.

– У многих есть заблуждение, что если 6 месяцев, то у нас есть какие-то добавки, нет, это за счет высокой пастеризации.

Следующим объектом посещения акима области стала Академия Национальной гвардии. Здесь вскоре появится сразу несколько новых зданий: казарма на 660 мест с тиром на цокольном этаже площадью 12 тысяч квадратных метров, учебный корпус, в котором будет находиться музей, библиотека, клуб на 800 мест площадью 3,5 тысячи квадратов. Также построят спортобъект.

Тахир Исламов, заместитель начальника Академии Национальной гвардии РК:

— Здесь будут представлены различные спортивные площадки для бокса, секций, футбола. Также будут представлены мини-бассейны для личного состава. Стоимость проекта в целом составляет на сегодняшний день 10,8 миллиардов тенге. На сегодняшний день проект с учетом удорожания строительных материалов находится на корректировке. Ориентировочное увеличение суммы – 4,8 миллиарда тенге.

Завершить работы планируют в 2025 году. Далее аким посетил Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Здесь занимаются изучением и созданием инновационных разработок в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве. Достижениями поделились с главой региона.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/