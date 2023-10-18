Вопросы содержания дорог и жилищного строительства в зимний период обсудили в областном акимате

Дорожная сеть Северо-Казахстанской области составляет около 9 тысяч километров, из них 2 тысячи — республиканских, 1983 — региональных, 5043 км — районных дорог. В 2023-2024 годах на содержание дорог областного значения из бюджета выделено 1,3 млрд тг. На уборку снега в предстоящем зимнем сезоне выделят 400 миллионов тенге. Как было отмечено на встрече, для расчистки автодорог и улиц будут мобилизованы 6 организаций в 13 районах.

МАКСАТ БАЯХМЕТ, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— Кроме того, для содержания дорог в зимний период будет мобилизовано 220 сельскохозяйственных структур. В целом для содержания дорог будут мобилизованы 142 единицы техники и 278 специалистов. Все оборудование было отремонтировано и заменено летом, всё готово к зиме. Кроме того, на балансе имеются 2 шнека. С помощью этого транспортного средства можно легко добраться до заснеженных участков и организовать движение транспорта.

Сеть автомобильных дорог областного значения составляет 7 тысяч километров. 863 из них ежегодно заснежены, а 266 объектов находятся под постоянным контролем. В настоящее время проводятся работы по стрижке кустарников, покосу травы, очистке водопроводных труб от мусора. Но, слабо организована эта работа в Акжарском и Есильском районах. Глава региона поручил акимам районов активизировать подготовку к зиме.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Поручаю акимам города и районов утвердить специалиста, ответственного за содержание дорог в зимнее время. Кроме того, хочу напомнить, что подготовка должна проводиться на соответствующем уровне. Завтра жители не должны застрять в снегу, а движение транспорта не должно быть ограничено. Кроме того, правильно выбирайте организации, осуществляющие уборку снега и расчистку от снега улиц и дорог. Акимов районов привлекут к ответственности в случае поступления жалоб от жителей.

Кроме того, в каждом районе действуют пункты обогрева,где уже идет подготовка к зимнему периоду,приему людей. Сегодня их в регионе 347. Также на совещании обсудили вопрос жилищного строительства. На сегодня в области строятся 49 многоквартирных домов. 25 из них будут реализованы в текущем году. В районах имени Г.Мусрепова и М.Жумабаева возводят 2 многоэтажных дома. В Петропавловске строительные работы ведут в микрорайонах «Жас Оркен», «Береке», «Орталык» и «Копай».

КАЙРОЛЛА ГАЛЕЕВ, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— Площадь застройки в микрорайоне «Копай» составляет 44,6 га. Здесь будет построено 27 жилых домов на 2871 квартиру. В настоящее время работа ведется по 7 из них. Также активизировалось строительство коммерческих жилых зданий. Сегодня строится 29 домов на 1924 квартиры. Ожидается, что с начала года будут сданы в эксплуатацию 10 домов, а до конца года — 7 домов.

Аким области поручил главе ведомства и акиму Петропавловска не задерживать строительство жилья и немедленно принять соответствующие меры в отношении ответственных компаний-подрядчиков, если они не выполнят свои обязанности на должном уровне.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В течение года руководство региона интенсивно работало над определением строительных компаний, ответственных за нарушение договоров с недобросовестными подрядчиками посредством тендеров. Были организованы встречи с подрядчиками. Благодаря этому на ряде объектов возобновились строительные работы. Необходимо продолжать работу в этом направлении.

Одним из средств стимулирования коммерческого жилищного строительства является программа «Жаңа қала», цель которой — восстановление жилищного фонда путем сноса ветхого или аварийного жилья. В этом году в рамках этой программы строятся 2 дома. Кроме того, в микрорайонах «Солнечный» и «Оңтустік» под строительство частного жилья на 270 га земли в Петропавловске планируется выделить 2567 земельных участков.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

