В Петропавловске прошло публичное обсуждение по вопросу строительства АЭС в РК

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Особо важным экономическим и политическим вопросом стало развитие атомной энергетики. Вы знаете, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона.

В сентябре этого года, обращаясь к казахстанцам с Посланием, президент отметил, что вопрос развития атомной энергетики требует всестороннего широкого обсуждения. 18 октября в Петропавловске по инициативе гражданского альянса страны прошло публичное обсуждение, которое посвятили строительству АЭС в Казахстане. В нем приняли участие приглашенные эксперты, а также местные общественные деятели.

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, член Общественного совета СКО:

— Атомная энергетика в РК имеет полное право на существование, она должна и может развиваться. Для этого есть все соответствующие условия и возможности. В частности у нас уже были испробованы в Актау первые атомные реакторы на быстрых нейтронах, реактор существовал 26 лет. В Казахстане есть национальный ядерный центр, Институт атомной энергии, Институт ядерной физики. РК занимает первое место по добыче природного урана.

ЖАРАСБАЙ СУЛЕЙМЕНОВ, председатель Общественного совета СКО:

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил широко рассмотреть вопрос развития атомной энергетики. Ее активно используют в Америке, Франции, Японии. Огромное количество знаний по этому вопросу есть у экспертов из России. Мы можем взвесить все минусы и плюсы, попробовать перенять опыт других стран.

В Послании глава государства отметил, что строительство или отказ от возведения АЭС — крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Президент предложил вынести его на общенациональный референдум. Дата его проведения не известна.

Дарья Пышмынцева



