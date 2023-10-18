В Казахстане проведут полную перепись сельхозпредприятий, крестьянских, фермерских, личных подсобных хозяйств в городах и селах, садоводческих и дачных кооперативов

Ход подготовки к масштабному мероприятию обсудили на совещании в Правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина. В соответствии с рекомендациями ФAO OOH для качества и объективности статистической информации о состоянии аграрного сектора сельскохозяйственные переписи в странах проводятся каждые 5-10 лет.

«По аналогии проведения переписи населения, юридическим лицам и владельцам личных подсобных хозяйств будет предложено заполнить переписные вопросники на специальном web-портале. Сбор данных по остальным респондентам, не прошедшим опрос, будет осуществляться интервьюерами», — сообщил заместитель руководителя Бюро национальной статистики АСПР РК Максат Турлубаев.