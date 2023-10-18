Новобранцы-спасатели приняли присягу

19 октября — День спасателя в Казахстане. И в преддверии этого праздника новобранцы-спасатели торжественно дали клятву на верность своему народу и государству.

МАРАТ СЫЗДЫКОВ, заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС СКО:

— У нас 28 пожарных подразделений по Северо-Казахстанской области. 30 человек, которые сегодня приняли присягу, они как в пяти подразделениях нашего города, областного центра, так же и в районах области.

В рядах областного департамента по ЧС — порядка 700 человек. Наряду с мужчинами нелёгкую службу несут и представительницы прекрасного пола. Жанна Бикенова с детства мечтала стать спасателем. Свою мечту ей удалось осуществить, когда в Кокшетау объявили набор на курсы.

ЖАННА БИКЕНОВА, радиотелефонист специализированной пожарной части №2:

— Я с детства хотела работать в органах, служить народу, вносить лепту людям, помогать им. Моя самая главная задача — это принимать звонки, оперативно принимать адреса, записывать, четко дублировать, переспрашивать и так далее.

Спасатель Данил Яровой работает в городской пожарной части №3. Ещё со школьной скамьи парень хотел связать свою жизнь со службой в системе гражданской защиты.

ДАНИЛ ЯРОВОЙ спасатель пожарной части №3:

— Заступаю на боевые дежурства я на должности пожарного спасателя, работаю уже около полугода. Работа в первую очередь благородная. Я считаю, что это один из важных принципов выбора работы — благородная, которая приносит пользу людям.

Спасателем может стать каждый. Главное — желание помогать. К слову, набор новых сотрудников в департаменте ведется каждый сезон.

Валерия Сиваш