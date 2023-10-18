Молодёжный турнир по вольной борьбе прошёл в Петропавловске

Республиканский молодёжный турнир по вольной борьбе «Жас палуан» собрал школьников из трёх областей страны: Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской. Первым на ринг вышел Тамерлан Некибаев. Борьбой он занимается 6 лет и за эти годы получил много медалей. Юный борец с лёгкостью одержал победу над своим соперником.

ТАМЕРЛАН НЕКИБАЕВ, участник турнира:

— Соревнования проходят хорошо. Борьбу я выбрал, потому что папа мне сказал: «На борьбу пойдешь?» Я сказал: «Да». Вот с тех пор я хожу на борьбу 6 лет. Боковушку я делал, потом съём с руки и скрестный. Соперник хороший, конечно, но я его выиграл.

Ранее отборочные соревнования проходили в Таразе, Талдыкоргане и Павлодаре. В Петропавловске турнир проходит в 10 весовых категориях.

ОРЫНБЕК БАЛАГАНОВ, главный судья соревнований:

— Больше ста участников будут участвовать в республиканском турнире. Он впервые проводится. И кто сейчас выиграет — обладатели первых, вторых, третьих мест поедут 10-12 ноября в город Астану, там будут дальше бороться они.

Соревнования будут идти два дня.

Валерия Сиваш