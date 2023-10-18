16 патронов нашли полицейские у жителя Жамбылского района

Ружьё сдал на утилизацию, а патроны оставил. В Жамбылском районе полицейские в рамках операции «Правопорядок» выявили факт незаконного хранения боеприпасов. 61-летний мужчина — в прошлом охотник более 10 лет незаконно хранил у себя дома 16 патронов, не думая о том, что подобное безответственное отношение создаёт угрозу для общественной безопасности. Патроны могли стать причиной несчастного случая либо попасть в руки преступников. По данному факту собран материал по статье 482 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Камилла Карим