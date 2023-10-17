В Высшем строительно-экономическом колледже сотрудничают с потенциальными работодателями

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Образовательная система должна трансформироваться с учетом потребностей рынка труда. Ряд отраслей национальной экономики испытывает кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям. Поэтому предстоит предметно заняться соответствующим образованием. Учебные заведения должны выстраивать долгосрочные партнерские отношения с потенциальными работодателями.

Учебные заведения должны выстраивать долгосрочные партнерские отношения с потенциальными работодателями, считает Президент. Именно такой стратегии придерживаются в Высшем строительно-экономическом колледже. Сегодня в этом учебном заведении обучаются 1200 студентов. Подготовка проходит по 9 специальностям и 13 квалификациям.

ЕКАТЕРИНА КАЛГАНОВА, заместитель директора Высшего строительно-экономического колледжа:

— Основная часть — это рабочие специальности. Т.е. это мастера-строители широко профиля, повара, кондитеры, активно мы сотрудничаем с ведущими предприятиями нашего города. Это ТОО «Основание», «Ассоциация строителей СКО», «Ассоциация рестораторов и ательеров», в состав которой входят ведущие рестораны, отели, кафе нашего города. В данных предприятиях наши студенты проходят учебную, производственную практику и профессиональное обучение. На сегодня большим подспорьем для наших студентов является то, что стаж работы, которую они проходят на производственной практике, он включается в трудовой их стаж.

Это облегчает процесс трудоустройства выпускников колледжа. Примерно 95% парней и девушек, которые здесь обучаются, без проблем находят работу после того, как покидают стены этого учебного заведения. Ежегодно из колледжа выпускаются примерно 400 человек.

Дарья Пышмынцева