Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры

Лидер Китая встретил Президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота Почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале. Касым-Жомарт Токаев отметил, что он с большим удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина вновь посетить Китай для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь». Президент подчеркнул положительную динамику развития казахско-китайских отношений, отвечающих уровню вечного всестороннего стратегического партнерства.

В свою очередь Председатель КНР поблагодарил Президента Казахстана за принятие приглашения и отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Председатель КНР подчеркнул, что Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также масштабные реформы, проводимые Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной и прочих сферах. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. По завершении переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина членами делегаций двух стран был подписан ряд документов.