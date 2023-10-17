Премьер-министр РК Алихан Смаилов объявил о задаче по трудоустройству приблизительно миллиона казахстанцев в текущем году

Он подчеркнул, что уже более 734 тысяч человек нашли работу, половина из них — молодежь. В каждом регионе страны реализуются планы трудоустройства с учетом специфики рынка труда и мер господдержки. Преимущественное внимание уделяется вовлечению молодежи в сферы, такие как энергетика, нефтегазовая промышленность, сельское хозяйство, IT и другие.

Премьер призвал акиматы регионов уделить внимание качеству рабочих мест, содействовать трудоустройству через различные источники поддержки, проводить ярмарки вакансий и информировать население о новых возможностях трудоустройства.