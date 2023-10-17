Полицейские запустили Telegram-бот для борьбы с наркоправонарушениями

12 октября полицейские области запустили Telegram-бот по борьбе с наркотиками. С помощью бота можно анонимно сообщить в полицию обо всех правонарушениях, связанных с запрещенными веществами, прикрепить фото и видеоправонарушения. В создании бота приняли участие представители молодёжного общественного объединения «За будущее Казахстана», средства выделил республиканский фонд «Евразия».

РУСЛАН САПАРОВ, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— За четыре дня пользователи Telegram-бота поделились двумя ссылками на ресурсы, предлагающие молодым людям “работу” наркокурьеров, они направлены для проверки и дальнейшей блокировки. Планируется, что данный инструмент позволит объединить председателей ОСИ и дачных обществ, педагогов и всех неравнодушных людей. Активность общества позволит в дальнейшем создать аналитическую карту Петропавловска с показателями уровня зарегистрированных наркоправонарушений. Помимо этого меню бота предлагает узнать о признаках употребления психотропных веществ, уголовной ответственности за незаконное обращение с наркотиками и другую актуальную в современном мире информацию, которая поможет кому-то вовремя остановить оступившегося родственника или друга.



Дарья Пышмынцева