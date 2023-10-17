Полицейские провели профилактический рейд по общежитиям области. Правоохранители, объединившись с представителями молодёжного крыла партии «AMANAT», раздавали памятки, рассказывали о губительных последствиях употребления наркотиков, а также об уголовной ответственности за незаконное обращение с психотропными веществами.

ЗАРИНА ПОПОВА, оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— В настоящее время в объявлениях часто попадается работа т.н. курьера. И по незнанию уголовной ответственности, по желанию быстрого, лёгкого заработка молодые люди устраиваются на такую работу, вследствие чего в дальнейшем привлекаются к уголовной ответственности, где их деяния квалифицируются по ст. 297 УК РК — распространение наркотических средств.

Наркодельцы ищут желающих заработать через интернет, обещая им большой доход. Сотрудники полиции выявляют подобные объявления и принимают меры к их блокировке.

ЕРСУЛТАН ТУРЛЫБАЙ, студент Kozybayev University:

— Сегодня к нам пришли сотрудники полиции и рассказали о борьбе с наркоманией, о недопущении употребления наркотиков. Рассказывали очень доступно, мы полностью согласны с нем, что нельзя прикасаться к наркотикам, а лучше избегать и табака, и алкоголя. Мы призываем всех заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.

Всего с начала года полицейские области выявили 207 различных наркоправонарушений, чуть меньше половины были связаны со сбытом наркотиков.

Дарья Пышмынцева