Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала, какие меры принимаются для профилактики семейно-бытового насилия

По словам министра, нынешняя статистика оставляет желать лучшего. В этой связи работа Центров поддержки семьи в стране будет выстроена по-новому.

«Глава государства постоянно ставит вопрос об ужесточении наказания за любые виды домашнего насилия, в том числе за преступления против несовершеннолетних. Особое внимание он призывает уделять повышению эффективности профилактики домашнего насилия в семье. Но, к сожалению, нынешняя статистика неутешительная. За последние четыре с половиной года от домашнего насилия умерло 869 человек, поэтому для профилактики мы должны комплексно подходить к этому вопросу. Для оказания комплексной поддержки семьям в регионах открыто 68 Центров поддержки семьи, 19 из них предоставляют временное проживание. Эта практика применяется с 2019 года. Нуждающимся предоставляется помощь по принципу одного окна. Наряду с психологической, социальной, правовой помощью Центр также оказывает всестороннюю поддержку по укреплению Института семьи. Только с начала этого года Центрами оказано более 100 тысяч консультаций», — высказалась Аида Балаева.