Акцию-викторину ко Дню Республики провели на улицах Петропавловска

25 октября — День Республики Казахстан. В честь этого активисты молодёжного ресурсного центра и работники областной библиотеки им. Габита Мусрепова провели акцию-викторину «Я люблю свою республику». Вместе они вышли на улицы города и спрашивали у прохожих, знают ли они свою страну.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодёжного ресурсного центра г. Петропавловска:

— Мы на данном мероприятии привлекли молодежь нашу, волонтёров, студентов, даже школьников. Мы запускаем челлендж «Знаешь ли ты свою республику? Цель данного мероприятия — чтобы люди не забывали, что такое страна, что такое республика, чтобы они придерживались нашего менталитета и дальше передавали это своим детям, своему поколению, своей молодежи.

Горожанам задавали вопросы, знают ли они, когда празднуется День Республики, знают ли они государственные символы. Все, кто правильно ответил на вопросы, получал в подарок один из символов нашей страны — флаг.

Акция будет проходить в течение месяца. Охватят и районы области.

Валерия Сиваш